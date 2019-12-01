Трефилов — о ЧМ с трибуны: всё равно хочется выскочить, тряхнуть стариной

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал об ощущениях от чемпионата мира по гандболу среди женских команд, которые он испытывал, находясь не на тренерской скамейке, а на трибуне. После операции на сердце Трефилов ушёл с поста главного тренера сборной России.

«Если честно, не хотел бы сравнивать, потому что это совсем другие ощущения: ты ничего не можешь сделать, просто сидишь, смотришь, созерцаешь. Вот, пожалуйста, игра на еврокубке – насозерцался, сел на скамейку, но не смог вытащить игру. Так что здесь немножко другое, но всё равно хочется выскочить, тряхнуть стариной.

Сборная России сыграла, но я ожидал от Китая немножко большего, чем 11:26. Очень бы хотелось, чтоб у нашей команды игра с Китаем не вызывала эйфорию. Здесь из табакерки может выпрыгнуть любой чёртик, надо ждать», — сказал Трефилов пресс-службе ФГР.

В ноябре Трефилов вернулся на тренерскую скамейку «Кубани» в домашней игре с венгерским «Эрдом». Краснодарские гандболистки выиграли домашний матч под руководством Трефилова (30:25), но этой разницы оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд соревнований.