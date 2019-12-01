Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о скандале, который произошёл на детском турнире по теннису в Уфе. Спиридонов обвинил организаторов соревнований и родителей детей в том, что они отстранили его дочку. По его словам, дочка вела со счётом 2:0, после чего её сняли с игры из-за поддержки отца, который хлопал в ладоши. По словам волейболиста, других поводов для дисквалификации не было.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После этого у Спиридонова возник конфликт с другими родителями. На видео, которое выложил сам волейболист, он вступил в конфликт с мужчиной. В итоге они попытались устроить драку, но их разняли.
Сам спортсмен призвал своих подписчиков рассказать о происшествии и распространить опубликованное им видео.
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