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Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису

Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Другие / Волейбол 0

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о скандале, который произошёл на детском турнире по теннису в Уфе. Спиридонов обвинил организаторов соревнований и родителей детей в том, что они отстранили его дочку. По его словам, дочка вела со счётом 2:0, после чего её сняли с игры из-за поддержки отца, который хлопал в ладоши. По словам волейболиста, других поводов для дисквалификации не было.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После этого у Спиридонова возник конфликт с другими родителями. На видео, которое выложил сам волейболист, он вступил в конфликт с мужчиной. В итоге они попытались устроить драку, но их разняли.

Сам спортсмен призвал своих подписчиков рассказать о происшествии и распространить опубликованное им видео.

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