Волейболистки московского «Динамо» разгромили «Минчанку» в Суперлиге
Волейболистки московского «Динамо» одержали третью победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче седьмого тура соревнований бело-голубые на выезде разгромили белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:12, 25:7, 25:10). Встреча продолжалась всего 54 минуты.
По 9 очков в составе «Динамо» набрали Наталия Гончарова, Дарья Столярова, Ирина Фетисова и Хелена Хавелкова.
После седьмого тура «Динамо» с 11 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице.
В матче восьмого тура, 7 декабря, столичная команда примет на своей площадке «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига
Седьмой тур
«Минчанка» (Беларусь) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (12:25, 7:25, 10:25).
- 1 декабря 2019
-
21:25
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:04
-
19:23
-
18:28
-
17:51
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:06
-
12:43
-
12:22
-
11:38
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
03:25
-
00:55
-
00:35
-
00:12
- 30 ноября 2019
-
23:43
-
22:44
-
21:59
-
19:57
-
19:47
-
18:40
-
18:29
-
17:38
-
15:16
Партнерский контент