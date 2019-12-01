Волейболистки московского «Динамо» разгромили «Минчанку» в Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» одержали третью победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче седьмого тура соревнований бело-голубые на выезде разгромили белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:12, 25:7, 25:10). Встреча продолжалась всего 54 минуты.

По 9 очков в составе «Динамо» набрали Наталия Гончарова, Дарья Столярова, Ирина Фетисова и Хелена Хавелкова.

После седьмого тура «Динамо» с 11 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице.

В матче восьмого тура, 7 декабря, столичная команда примет на своей площадке «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

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Седьмой тур

«Минчанка» (Беларусь) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (12:25, 7:25, 10:25).