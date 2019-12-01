Врачи запретили тренеру российских «пляжников» работать на матче за 3-е место ЧМ
Доктор сборной России по пляжному футболу Мингиян Бадмаев запретил главному тренеру команды Михаилу Лихачёву принимать участие в матче за бронзовые награды чемпионата мира.
У главного тренера поднялась температура. Накануне, 30 ноября, в полуфинале Россия под проливным дождём уступила Италии со счётом 7:8.
Также в матче не примет участия Артур Папоротный, получивший в матче с Италией прямую красную карточку.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Япония.
Начало матча — в 22:15 мск.
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