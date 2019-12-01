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Саночник Репилов одержал победу в спринте на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

Саночник Репилов одержал победу в спринте на этапе КМ в Лейк-Плэсиде
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский саночник Роман Репилов одержал победу в спринте на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Репилов второй год подряд выиграл спринт на этой трассе.

У женщин первенствовала немка Юлия Таубитц, лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, занявшая пятое место. В состязаниях двоек Владислав Южаков и Юрий Прохоров остановились в шаге от пьедестала.

Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Лейк-Плэсид (США)
Спринт. Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) — 32,158
2. Такер Уэст (США) — 32,191
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 32,280...
6. Семён Павличенко (Россия) — 32,433

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) — 37,187
2. Саммер Бритчер (США) — 37,238
3. Эмили Суини (США) — 37,369...
5. Татьяна Иванова (Россия) — 37,499
6. Виктория Демченко (Россия) — 37,540…
8. Екатерина Катникова (Россия) — 37,559

Двойки

1. Андрис Сикс/Юрис Сикс (Латвия) — 37,218
2. Тони Эггерт/Саша Бенеккен (Германия) — 37,226
3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 37,255
4. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) — 37,338...
9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — 37,621.

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