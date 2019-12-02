Тренер московского «Динамо» прокомментировал разгромную победу в Минске

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал разгромную победу в выездном матче седьмого тура женской волейбольной Суперлиги с «Минчанкой» (Минск) со счётом 3:0 (25:12, 25:7, 25:10).

«Мы дали поиграть почти всем: игровой тонус должен присутствовать у каждого игрока, тренировки тренировками, но игра – это совсем другие эмоции. Сегодня для нас сложилась благоприятная ситуация, в которой смогли сыграть все наши игроки. Главное и ключевое для нас всё-таки, что сами девочки хотят играть и горят огромным желанием выигрывать каждый матч», — приводит слова Сукомела официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице Суперлиги действующий чемпион занимает шестую строчку, «Минчанка» — 10-ю.