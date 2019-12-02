Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева претендует на награды за лучший костюм и самую зрелищную программу

Туктамышева претендует на награды за лучший костюм и самую зрелищную программу
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в число номинантов ISU Skating Awards в категориях «лучший костюм» и «самая зрелищная программа», сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Ранее стало известно, что Алина Загитова, Евгения Медведева и Алёна Косторная вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. На награду претендуют фигуристы, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания благодаря своим болельщикам, СМИ и спонсорам. Также в число номинантов вошли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (обе – парное катание), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (обе — танцы на льду).

Онлайн-голосование среди болельщиков, журналистов и специалистов ISU завершится 10 февраля 2020 года, после чего будет опубликован шорт-лист из трёх претендентов. Окончательное решение примет звёздное жюри. Церемония вручения премий состоится 22 марта 2020 года в Монреале в ходе традиционного гала-концерта чемпионата мира.

Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео
Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание MVP сезона в мире
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019