Туктамышева претендует на награды за лучший костюм и самую зрелищную программу

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в число номинантов ISU Skating Awards в категориях «лучший костюм» и «самая зрелищная программа», сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Ранее стало известно, что Алина Загитова, Евгения Медведева и Алёна Косторная вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. На награду претендуют фигуристы, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания благодаря своим болельщикам, СМИ и спонсорам. Также в число номинантов вошли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (обе – парное катание), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (обе — танцы на льду).
Онлайн-голосование среди болельщиков, журналистов и специалистов ISU завершится 10 февраля 2020 года, после чего будет опубликован шорт-лист из трёх претендентов. Окончательное решение примет звёздное жюри. Церемония вручения премий состоится 22 марта 2020 года в Монреале в ходе традиционного гала-концерта чемпионата мира.
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