Глава ФТАР поручил начать расследование по данным из фильма НТВ

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов распорядился немедленно провести внутреннее расследование по фактам нарушения антидопинговых правил, которые были приведены в фильме НТВ «Мутная ВАДА». В фильме говорилось, что в систему управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) входили более 500 раз с IP-адресов, которые зарегистрированы в США. В частности, в систему входил бывший глава лаборатории Григорий Родченков, находящийся в США.

Авторы фильмы также утверждают, что Родченков и его заместители Олег Мигачёв и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, где содержались данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов.

«В фильме цитируется переписка между бывшими сотрудниками Московской антидопинговой лаборатории в закрытом чате программы LIMS. В продемонстрированных в эфире фрагментах такой переписки, как утверждают журналисты НТВ, содержатся сведения о нарушениях антидопинговых правил и преступлениях, предположительно совершённых бывшим директором Московской лаборатории Григорием Родченковым, его бывшим заместителем Тимофеем Соболевским, а также некоторыми спортсменами-тяжелоатлетами.

Учитывая серьёзность опубликованной информации, а также то, что основной целью федерации на протяжении уже нескольких лет является защита чистых спортсменов от нечестной конкуренции и бескомпромиссная борьба с допингом во всех его проявлениях — независимо от заслуг и званий мошенников, — президент федерации Максим Агапитов распорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме фактам. Федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться в ВАДА за содействием в проведении данного внутреннего расследования. В случае если в ходе такого расследования факты нарушений антидопинговых правил найдут своё подтверждение, все собранные материалы будут переданы в компетентную антидопинговую организацию (РУСАДА или IWF) для принятия соответствующих санкций, с обязательным информированием ВАДА, а также федерация самостоятельно примет иные меры организационного характера в отношении всех виновных лиц.



Федерация тяжёлой атлетики России заявляет, что и впредь будет придерживаться политики «нулевой толерантности» к допингу и всегда будет стремиться очистить наш вид спорта от мошенников и нарушителей антидопинговых правил, защищая всеми доступными способами интересы чистых спортсменов – независимо, от того, когда именно совершены нарушения. Обманщики никогда не смогут спать спокойно", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФТАР.