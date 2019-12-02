Женская сборная России по гандболу победила Аргентину на чемпионате мира
Женская сборная России по гандболу победила команду Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира в Японии со счётом 35:22.
Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Группа D. Второй тур. Кумамото, Япония
Россия — Аргентина — 35:22 (17:12).
В первом туре подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команды Китая — 26:11. Завтра, 3 декабря, российские гандболистки сыграют с командой Демократической Республики Конго.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. В турнире принимают участие 24 сборные. На предварительном этапе они разделены на четыре группы. Три лучшие команды из каждой группы проходят в следующий этап. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Женская сборная России по гандболу стартовала на ЧМ с победы над Китаем
- 2 декабря 2019
-
11:24
-
09:58
-
09:13
-
08:38
-
02:47
-
00:42
-
00:25
-
00:09
- 1 декабря 2019
-
23:27
-
23:23
-
22:51
-
22:40
-
22:16
-
21:25
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:04
-
19:23
-
18:28
-
17:51
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:06
-
12:43
-
12:22
-
11:38
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент