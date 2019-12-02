Женская сборная России по гандболу победила Аргентину на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу победила команду Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира в Японии со счётом 35:22.

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Группа D. Второй тур. Кумамото, Япония

Россия — Аргентина — 35:22 (17:12).



В первом туре подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команды Китая — 26:11. Завтра, 3 декабря, российские гандболистки сыграют с командой Демократической Республики Конго.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. В турнире принимают участие 24 сборные. На предварительном этапе они разделены на четыре группы. Три лучшие команды из каждой группы проходят в следующий этап. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.