Крамник, в январе объявивший о завершении карьеры, сыграет на ЧМ в Москве

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры в январе 2019 года, примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, сообщается в «твиттере» Международной шахматной федерации. Соревнования пройдут в Москве с 25 по 30 декабря.

«После объявления о завершении карьеры в январе Крамник посвятил большую часть своего времени обучению юных шахматных талантов, но на короткое время вернулся, чтобы сыграть на турнире по блицу в Амстердаме в августе. Его присутствие в Москве будет настоящим подарком для болельщиков со всего мира», — говорится в сообщении.

Крамник — обладатель Кубка мира (2013). В составе сборной России он стал трёхкратным победителем Всемирных шахматных Олимпиад (1992, 1994, 1996), победителем командного чемпионата Европы (1992) и мира (2013).