Спиридонов: мне крайне стыдно за своё поведение

Российский волейболист Алексей Спиридонов извинился за поведение на детском турнире по теннису в Уфе. Вчера, 1 декабря, спортсмен обвинил организаторов соревнований в том, что они отстранили его дочку. По его словам, дочка вела со счётом 2:0, после чего её сняли с игры из-за его громкой поддержки.

У Спиридонова также возник конфликт с другими родителями, в результате чего едва не вспыхнула драка.

«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису г. Уфы, я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент, произошедший на кортах теннисной школы. Спасибо большое организаторам дружеских игр для самых юных теннисистов, в которых принимает участие моя дочь, вы делаете благое и очень хорошее дело для маленьких спортсменов. Мне крайне стыдно за своё поведение и принесённый моральный ущерб родителям, детям и организаторам. ГАУ СШОР по теннису г. Уфы — одна из лучших школ нашей страны, со своими традициями. Я ещё раз лично извиняюсь перед школой, родителями и детьми. Такого больше не повторится», — написал Спиридонов в своём «инстаграме».