Фигуристка Синицина отреагировала на вопрос о её сходстве со Степановой

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, в своём «инстаграме» ответила на вопрос о сходстве с Александрой Степановой.
Спортсменке написали: «Тебя и Александру Степанову бесит, что вас часто путают?»
Синицина ответила: «Мы обе ничего такие. Да и ещё и блондинки голубоглазые! А те, кто путает, пусть повнимательнее смотрят. Так и всех блондинок можно списать».
Фото: «Инстаграм» Виктории Синициной
Синицина и Кацапалов — серебряные призёры чемпионата мира 2019 года, серебряные призёры финала Гран-при-2018/19, бронзовые призёры командного чемпионата мира 2019 года, чемпионы России 2019 года.
Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Они — серебряные призёры чемпионата Европы (2019), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012), трёхкратные серебряные призёры чемпионата России (2017-2019).
- 2 декабря 2019
-
14:09
-
13:31
-
12:57
-
11:24
-
09:58
-
09:13
-
08:38
-
02:47
-
00:42
-
00:25
-
00:09
- 1 декабря 2019
-
23:27
-
23:23
-
22:51
-
22:40
-
22:16
-
21:25
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:04
-
19:23
-
18:28
-
17:51
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:06
-
12:43
-
12:22
-
11:38
-
10:32