Фигуристка Синицина отреагировала на вопрос о её сходстве со Степановой

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, в своём «инстаграме» ответила на вопрос о сходстве с Александрой Степановой.

Спортсменке написали: «Тебя и Александру Степанову бесит, что вас часто путают?»



Синицина ответила: «Мы обе ничего такие. Да и ещё и блондинки голубоглазые! А те, кто путает, пусть повнимательнее смотрят. Так и всех блондинок можно списать».

Фото: «Инстаграм» Виктории Синициной

Синицина и Кацапалов — серебряные призёры чемпионата мира 2019 года, серебряные призёры финала Гран-при-2018/19, бронзовые призёры командного чемпионата мира 2019 года, чемпионы России 2019 года.

Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Они — серебряные призёры чемпионата Европы (2019), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012), трёхкратные серебряные призёры чемпионата России (2017-2019).