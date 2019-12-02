Мартин — о победе над Аргентиной: нравится, когда соперник создаёт проблемы

Главный тренер женской сборной России Амброс Мартин прокомментировал результат матча чемпионата мира по гандболу со сборной Аргентины (35:22).

«Довольны и результатом, и игрой. В первом тайме наша команда столкнулась со сложностями, но затем сумела их преодолеть. Радует, что мы показали стабильную игру как в нападении, так и в защите. Конечно, без ошибок не обошлось, но я это связываю с большим желанием команды добиться победы. С другой стороны, в этом тоже можно найти позитивные вещи. Это говорит о том, что наша команда хочет и настроена решать на чемпионате мира самые большие задачи.

Аргентина достаточно хорошо играла в начале встречи. У этой команды больше опыта, чем у Китая, в составе игроки более высокого уровня. Нужно понимать, что, когда соперники играют против сборной России, действующего олимпийского чемпиона, игроки не испытывают давления и стараются показать себя на 200%. Наша задача была улучшить игру по сравнению с матчем с Китаем. Повторюсь, что мы совершали ошибки, но из-за чрезмерного желания торопились. Сборная Аргентины использовала их и проводила результативные контратаки.

Мне нравится, когда соперник создаёт проблемы. Это позволяет лучше подготовиться к сложностям, которые ждут впереди. Команда в таких ситуациях проходит нужную закалку, игроки лучше понимают, что ничего просто так даваться не будет. Однако важно, что команда умеет преодолевать эти сложности», — приводит слова Мартина пресс-служба ФГР.