Трусова обратилась к исполнительнице роли Дейенерис в «Игре Престолов»

Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне россиянка Александра Трусова обратилась к актрисе Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра Престолов».

«Я хочу, чтобы актриса, которая играет Дейенерис, мне где-нибудь написала. Или я хотела бы встретиться с ней», — говорит Трусова в видеоролике, подготовленном Olympic Channel.

Видео доступно на Olympic Channel.

В первом сезоне среди взрослых двукратная чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя Трусова, в произвольной программе выступает в образе Дейенерис под музыку из сериала «Игра Престолов».

В произвольной программе Трусова исполняет четыре прыжка в четыре оборота. Её оценка за эту программу (166,62) является мировым рекордом.