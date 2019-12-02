«КПРФ» стал последним четвертьфиналистом Кубка России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «КПРФ» одержал две победы в матчах 1/8 финала Кубка России с командой «Газпром Трансгаз Саратов» (5:3, 8:0) и стал последним четвертьфиналистом турнира. Остальные матчи 1/8 финала прошли в течение ноября. По их итогам были сформированы четвертьфинальные пары.

Пары 1/4 финала



«Тюмень» — «Ухта»

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар)

«Норильский никель» (Норильск) – «КПРФ (Москва)

«Оргхим» (Нижегородская область) — «Газпром Бурение» (Щелково)

Первые три пары проведут четвертьфинальные матчи на разных площадках 7 и 26 декабря. В паре «Газпром Бурение» — «Оргхим» первая встреча состоится 18 декабря, ответная – 29 декабря.

Напомним, что «КПРФ» и «Тюмень» вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.