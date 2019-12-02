Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по прыжкам на батуте
Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио.
Спортсмены завоевали 12 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.
«Примите поздравления с командным триумфом. Каждый из вас внёс большой личный вклад в эту замечательную победу, в полной мере продемонстрировал свой спортивный талант и мастерство, блестяще справился с поставленными задачами.
Уверен, что зрелищные выступления нашей сборной запомнятся многочисленным болельщикам, станут ещё одной яркой страницей в истории отечественного спорта. Желаю вам дальнейших свершений и всего самого доброго», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Россия выиграла медальный зачёт ЧМ по прыжкам на батуте
- 2 декабря 2019
-
20:13
-
19:55
-
19:44
-
19:17
-
18:45
-
18:39
-
18:18
-
17:57
-
17:31
-
17:30
-
17:15
-
16:12
-
14:09
-
13:31
-
12:57
-
11:24
-
09:58
-
09:13
-
08:38
-
02:47
-
00:42
-
00:25
-
00:09
- 1 декабря 2019
-
23:27
-
23:23
-
22:51
-
22:40
-
22:16
-
21:25
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:04
-
19:23
-
18:28
Партнерский контент