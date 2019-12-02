Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по прыжкам на батуте

Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по прыжкам на батуте
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио.

Спортсмены завоевали 12 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

«Примите поздравления с командным триумфом. Каждый из вас внёс большой личный вклад в эту замечательную победу, в полной мере продемонстрировал свой спортивный талант и мастерство, блестяще справился с поставленными задачами.

Уверен, что зрелищные выступления нашей сборной запомнятся многочисленным болельщикам, станут ещё одной яркой страницей в истории отечественного спорта. Желаю вам дальнейших свершений и всего самого доброго», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Россия выиграла медальный зачёт ЧМ по прыжкам на батуте
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019