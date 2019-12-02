Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по прыжкам на батуте

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио.

Спортсмены завоевали 12 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

«Примите поздравления с командным триумфом. Каждый из вас внёс большой личный вклад в эту замечательную победу, в полной мере продемонстрировал свой спортивный талант и мастерство, блестяще справился с поставленными задачами.

Уверен, что зрелищные выступления нашей сборной запомнятся многочисленным болельщикам, станут ещё одной яркой страницей в истории отечественного спорта. Желаю вам дальнейших свершений и всего самого доброго», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.