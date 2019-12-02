Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2022 году примет Рим

Официальный сайт Европейской лиги плавания (LEN) сообщил, что чемпионат Европы по водным видам спорта в 2022 году состоится в Риме.

Столица Италии примет турнир во второй раз в истории. Чемпионат Европы уже проходил в Риме в 1983 году.

В 2022 году соревнования состоятся с 11 по 21 августа. В них примут участие 1,5 тыс. спортсменов из 52 стран мира.

«Рад объявить, что LEN выбрал Рим в качестве города—хозяина главного турнира по водным видам спорта в 2022 году. Уверен, мы станем свидетелями ещё одного памятного события», — сказал президент LEN Паоло Барелли.