Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2022 году примет Рим
Официальный сайт Европейской лиги плавания (LEN) сообщил, что чемпионат Европы по водным видам спорта в 2022 году состоится в Риме.
Столица Италии примет турнир во второй раз в истории. Чемпионат Европы уже проходил в Риме в 1983 году.
В 2022 году соревнования состоятся с 11 по 21 августа. В них примут участие 1,5 тыс. спортсменов из 52 стран мира.
«Рад объявить, что LEN выбрал Рим в качестве города—хозяина главного турнира по водным видам спорта в 2022 году. Уверен, мы станем свидетелями ещё одного памятного события», — сказал президент LEN Паоло Барелли.
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