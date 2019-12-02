6 и 7 декабря Поздняков примет участие в олимпийском саммите в Лозанне

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков примет участие в олимпийском саммите, который пройдёт 6 и 7 декабря в Лозанне, Швейцария, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что основными предметами обсуждения на саммите станут проведение в 2020 году летних Олимпийских игр в Токио, программа поддержки атлетов, борьба с допингом и защита чистых спортсменов, а также доклад Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) о будущем спорта.

В мероприятии примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), МОК, World Athletics, ФИФА, IIHF и других международных спортивных организаций. Представители СМИ не будут допущены.