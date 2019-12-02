Жуков: в вопросе допуска россиян на ОИ многое будет зависеть от МОК

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что в вопросе допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх под флагом страны многое будет зависеть от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я немного со стороны за этим процессом наблюдаю. Много похожего происходило перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, перед Играми в Пхёнчхане — очень сильное давление на российский спорт. Многое будет зависеть от решения, которое примет ВАДА, но ещё больше будет зависеть от МОК. Конечно, я надеюсь, что наши спортсмены будут иметь возможность полноценно выступать на всех международных стартах», — приводит слова Жукова ТАСС.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации на четыре года лишить российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет решён российский вопрос, состоится 9 декабря.