Заслуженный тренер: российским конькобежцам не нужно ехать на унизительные ОИ

Заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский выразил мнение, что Олимпийские игры тормозят развитие российского конькобежного спорта.

Ранее Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Год назад на этой же площадке я призывал конькобежцев не участвовать в Олимпийских играх. Потому что более унизительных условий, которые нам предъявил МОК трудно себе представить. Конькобежцы завоевали на Олимпиаду 19 лицензий, а пригласили для участия трёх человек. Кто пригласил? Олимпийский комитет. И кого пригласили? Третий состав спортсменов… В результате, эта унизительная Олимпиада, которая прошла, практически тормозит развитие нашего скоростного бега на коньках, потому что сильнейшие не участвуют», —цитирует Васильковского «Национальная служба новостей».