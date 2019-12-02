Ганус рассказал, как Россия ещё может избежать санкций ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что у России ещё есть шанс избежать санкций за изменение базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных — тех, кто мог сделать это, что мы ведём расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что будет довольно высокий шанс избежать роковых последствий. Это реально соломинка.

Когда вы меня спрашиваете, кто может принять решение и провести критические изменения, то я могу сказать, что это может сделать президент», — приводит слова Гануса «Эхо Москвы».

Ранее Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.