Илларионова: реакция на красную карточку была минутой слабости, девичья история

Линейная сборной России по гандболу Анастасия Илларионова прокомментировала результат матча чемпионата мира со сборной Аргентины. Россиянки одержали победу со счётом 35:22. Илларионова покинула площадку с красной карточкой незадолго до окончания матча и не смогла сдержать эмоций.
«Реакция на красную карточку? С моей стороны это была минута слабости, обычная девичья история. Времени сыграть мне дали немного. И хотелось использовать его максимально. А вместо помощи команда получила от меня три меньшинства. Из-за этого нахлынули эмоции, и я им поддалась.
Что сказал Амброс Мартин? Да, он подошёл, когда я немного успокоилась, и сказал, чтобы не расстраивалась. Мол, сложилась вполне стандартная ситуация. Детальный разбор игры он по горячим следам он не делает. Думаю, в нашем суматошном расписании все будет стремительно: и разбор полетов игры с аргентинками, и подготовка к сборной Конго», — цитирует Илларионову «Гандбол. Быстрый центр».
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