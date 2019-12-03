Илларионова: реакция на красную карточку была минутой слабости, девичья история

Линейная сборной России по гандболу Анастасия Илларионова прокомментировала результат матча чемпионата мира со сборной Аргентины. Россиянки одержали победу со счётом 35:22. Илларионова покинула площадку с красной карточкой незадолго до окончания матча и не смогла сдержать эмоций.

«Реакция на красную карточку? С моей стороны это была минута слабости, обычная девичья история. Времени сыграть мне дали немного. И хотелось использовать его максимально. А вместо помощи команда получила от меня три меньшинства. Из-за этого нахлынули эмоции, и я им поддалась.

Что сказал Амброс Мартин? Да, он подошёл, когда я немного успокоилась, и сказал, чтобы не расстраивалась. Мол, сложилась вполне стандартная ситуация. Детальный разбор игры он по горячим следам он не делает. Думаю, в нашем суматошном расписании все будет стремительно: и разбор полетов игры с аргентинками, и подготовка к сборной Конго», — цитирует Илларионову «Гандбол. Быстрый центр».