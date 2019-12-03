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Женская сборная России по гандболу одержала третью победу на ЧМ-2019

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу на ЧМ-2019
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу разгромила команду Демократической Республики Конго в третьем туре предварительного этапа чемпионата мира в Японии со счётом 34:13. В составе сборной России самым результативным игроком стала Юлия Манагарова (6 мячей).

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа D. Третий тур. Кумамото, Япония
Россия — ДР Конго — 34:13 (19:7).

В первом туре подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команды Китая — 26:11, а во втором обыграли аргентинок — 35:22. 5 декабря российские гандболистки сыграют с командой Японии.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. В турнире принимают участие 24 сборные. На предварительном этапе они разделены на четыре группы. Три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий этап. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ЧМ-2019 (ж). Группа D. 3-й тур
03 декабря 2019, вторник. 08:30 МСК
Россия
Окончен
34 : 13
ДР Конго
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