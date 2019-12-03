Российские гандболистки досрочно вышли в основной этап чемпионата мира в Японии

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в основной этап чемпионата мира, который проходит в Японии. Подопечные Амброса Мартина в первом туре оказались сильнее команды Китая — 26:11, во втором обыграли аргентинок — 35:22, а в третьем разгромили сборную Демократической Республики Конго — 34:13.

Сборная России с тремя победами лидирует в турнирной таблице группы D (6 очков, 3 матча). На втором месте — Швеция (4 очка, 2 матча), на третьем — команда Японии (4 очка, 2 матча).

5 декабря российские гандболистки сыграют с командой Японии. В основной раунд выйдут три лучшие команды из каждой группы. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.