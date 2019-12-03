Российский гимнаст Аблязин возобновил тренировки после перелома ноги

Пятикратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянин Денис Аблязин приступил к тренировкам. Спортсмен возобновил тренировки после операции, которую он перенёс в связи с переломом ноги в ноябре 2019 года.

«Вчера начал тренироваться, вроде бы всё неплохо. Но пока занимаюсь только закачкой верхнего пояса», — цитирует Аблязина РИА «Новости».

Аблязин получил перелом на тренировках. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) он завоевал серебро в командных соревнованиях и в опорном прыжке, а также бронзу в упражнении на кольцах. На чемпионате мира 2019 года в Штутгарте (Бразилия) 27-летний россиянин выиграл золото в команде. Также он является восьмикратным чемпионом Европы.