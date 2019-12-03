Авербух оценил шансы российских фигуристов на медали в финале Гран-при

Призёр Олимпийских игр, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился мнением о шансах на успех российских фигуристов Александра Самарина и Дмитрия Алиева в финале Гран-при, который будет проходить с 5 по 8 декабря в Турине.
«Выход Алиева и Самарина в финал? Да, это бесспорно большой успех. Хочу поздравить наших ребят, особенно Диму Алиева в данной ситуации, потому что прошлый сезон у него вообще не получился, он не отобрался, не попал никуда. И вот как здорово выступает в этом году. Конечно и Саша большой молодец!
Они показывают абсолютно конкурентоспособный контент с большим набором четверных прыжков. Здорово, что они достаточно молоды, чувствуют в себе силы. Можно сказать, что у нас появился лучик надежды в мужском одиночном катании. На чемпионате Европы мы уже должны возвращать себе звание победителей – это сто процентов!
Понятно, что фавориты — это Юдзуру Ханю и Нейтан Чен, а вот побороться за третье место вполне по силам», — приводит слова Авербуха «Команда России».
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