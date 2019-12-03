Туктамышева пошутила по поводу своего четверного прыжка
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева пошутила по поводу четверного тулупа, который она исполнила на тренировке в конце ноября.
«Когда прыгнула суперсложный прыжок, и теперь все просят сделать его на соревнованиях», — написала Туктамышева.
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и ведёт подготовку к соревнованиям в Загребе. Спортсменка на этапах Гран-при выполняла тройной аксель. В нынешнем сезоне она стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).
Туктамышева претендует на награды за лучший костюм и самую зрелищную программу
Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео
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