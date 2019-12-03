ВАДА не может перепроверить пробы 145 спортсменов из РФ из-за изменения данных

Всемирное антидопинговое агентство считает, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, которых ранее заподозрили в использовании запрещённых препаратов, сообщает SportsIntegrityInitiative.

Изменение данных фактически привело к невозможности провести объективную проверку. Получается, что специалистам ВАДА не удастся проверить пробы почти половины российских спортсменов, оказавшихся под подозрением.

Передача ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Российская сторона передала базу данных в январе 2019 года. Но в ВАДА зафиксировали следы изменения данных.

Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Так, ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.