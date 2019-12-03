ISU извинился за ошибку со скандальным костюмом российского фигуриста Шулепова

Международный союз конькобежцев извинился за включение костюма российского фигуриста Антона Шулепова в число номинантов на звание лучшего по итогам сезона. В ISU допустили ошибку, указав костюм спортсмена из произвольной вместе короткой программы. В произвольной программе Шулепов выступал под музыку из фильма «Список Шиндлера» в костюме с элементами форм заключенных концлагеря Освенцим.

В ноябре многие болельщики в социальных сетях выразили недовольство костюмом Шулепова, написав, что он является оскорблением памяти погибших. Когда же костюм россиянина попал в число номинантов, на ISU набросились с критикой. В частности, один из пользователей написал, что «ужасы геноцида не являются развлечением».

«Международный союз конькобежцев сожалеет, что по ошибке в число номинантов попал другой костюм господина Шулепова (из произвольной программы вместо короткой). Ошибка была исправлена. ISU приносит искренние извинения за эту ошибку и те негативные чувства, которые были ею вызваны», — говорится в сообщении в «твиттере» ISU.

В этом сезоне Шулепов занял восьмое место на Гран-при Японии и 11-е на Гран-при Франции.



Онлайн-голосование среди болельщиков, журналистов и специалистов ISU завершится 10 февраля 2020 года, после чего будет опубликован шорт-лист из трёх претендентов. Окончательное решение примет звёздное жюри. Церемония вручения премий состоится 22 марта 2020 года в Монреале в ходе традиционного гала-концерта чемпионата мира.