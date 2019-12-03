В ВАДА опровергли версию НТВ об участии Родченкова в фальсификации данных

Всемирное антидопинговое агентство считает, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков после отъезда в США не вносил изменений в базу данных лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт с итогами расследования организации.
Ранее телеканал НТВ выпустил собственный фильм-расследование «Мутная WADA», в котором приводилась переписка бывших сотрудников лаборатории в закрытом чате. Из неё следует, что Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский шантажировали спортсменов.
В отчёте ВАДА утверждается, что авторы расследования сфабриковали переписку Родченкова, чтобы свалить на него вину за махинацию с допинг-пробами.
Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
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