В ВАДА опровергли версию НТВ об участии Родченкова в фальсификации данных

Всемирное антидопинговое агентство считает, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков после отъезда в США не вносил изменений в базу данных лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт с итогами расследования организации.

Ранее телеканал НТВ выпустил собственный фильм-расследование «Мутная WADA», в котором приводилась переписка бывших сотрудников лаборатории в закрытом чате. Из неё следует, что Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский шантажировали спортсменов.

В отчёте ВАДА утверждается, что авторы расследования сфабриковали переписку Родченкова, чтобы свалить на него вину за махинацию с допинг-пробами.

Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.