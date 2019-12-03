Спортсмены из 25 стран примут участие в турнире по борьбе во Владикавказе

В III Международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019», который будет проходить 7-8 декабря во Владикавказе, примут участие спортсмены из 25 стран, сообщает «15-й регион» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Северной Осетии.
Участниками турнира станут представители России, США, Ирана, Турции, Монголии, Грузии, Азербайджана и других стран. Участие в турнире уже подтвердил олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер. Также во Владикавказ приедет грузинский супертяжеловес Гено Патриашвили, который в нынешнем олимпийском цикле не потерпел ни одного поражения.
Кроме того выступят и призёры Олимпиады-2016 — представители Узбекистана Ихтиор Наврузов (до 65 кг) и Магомед Ибрагимов (до 97 кг), а также Селим Яшар из Турции (до 86 кг).
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