Леонова: не считаю, что к россиянкам судьи относятся предвзято

Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала судейство на этапах Гран-при. По мнению Леоновой, на некоторых этапах российские спортсменки не досчитались баллов.

«Судейство всегда не такое, как мы хотим. Но да, могу сказать, что на некоторых этапах оценки нашим подзажали. Особенно Анечке Щербаковой и Лизе Туктамышевой.

В этом сезоне более предвзято после каждого проката смотрели на фигуристок. Под микроскопом что-то пытаются найти, чтобы снизить оценку. Это всегда было и будет. Я считаю, что ко всем так относятся. К той же Кихире — у неё тоже находят недокруты там, где, казалось бы, их нет.

Не считаю, что именно к нашим девчонкам предвзятое судейство. С теми же рёбрами: у кого-то они прямо явно есть, а у кого-то их находят, как у Лизы, например», — сказала Леонова в подкасте «Ледокол» в YouTube.