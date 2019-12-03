В Федерации тяжёлой атлетики РФ отреагировали на новые дела в отношении россиян

Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал появившуюся информацию об открытии дел в отношении российских тяжелоатлетов, которых подозревают в нарушении антидопингового законодательства.

«Информация по новым делам нам не поступала. Пока нам известно только о 12 спортсменах, информация по которым публиковалась ещё в августе», — цитирует Агапитова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета из России после проверки первой части данных Московской антидопинговой лаборатории.

Пока известны имена 12 спортсменов. Речь идёт об отстранённых тяжелоатлетах Руслане Албегове, Дмитрии Лапикове, Чингизе Могушкове, Адаме Малигове, Магомеде Абуеве, Максиме Шейко, Надежде Евстюхиной, Юлии Коноваловой, Давиде Беджаняне, Олеге Чене, Егоре Климонове и Тиме Туриевой.