Действующая обладательнциа КМ по лыжным гонкам пропустит второй этап подряд

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг не выступит на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает NRK. Соревнования пройдут 7-8 декабря.

В ноябре на пресс-конференции в Бейтостолене спортсменка рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем. Она пропустила первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

На стартовом этапе Кубка мира норвежские лыжницы победили во всех гонках. Майкен Касперсен Фалла выиграла спринт. Терезе Йохауг стала лучшей в гонке классическим стилем на 10 км и гонке преследования.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона второе место заняла россиянка Наталья Непряева.