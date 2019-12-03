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Действующая обладательнциа КМ по лыжным гонкам пропустит второй этап подряд

Действующая обладательнциа КМ по лыжным гонкам пропустит второй этап подряд
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг не выступит на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает NRK. Соревнования пройдут 7-8 декабря.

В ноябре на пресс-конференции в Бейтостолене спортсменка рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем. Она пропустила первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

На стартовом этапе Кубка мира норвежские лыжницы победили во всех гонках. Майкен Касперсен Фалла выиграла спринт. Терезе Йохауг стала лучшей в гонке классическим стилем на 10 км и гонке преследования.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона второе место заняла россиянка Наталья Непряева.

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