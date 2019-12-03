Источник: волейболистки краснодарского «Динамо» не получают зарплату с сентября
Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) испытывает финансовые проблемы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Как утверждает источник, волейболистки с начала осени 2019 года не получают зарплату.
«На сегодня задержка по заработной плате есть за сентябрь, октябрь и почти ноябрь», — сказал собеседник агентства.
В женской Суперлиге чемпионата России «Динамо» потерпело шесть поражений подряд. 30 ноября краснодарские волейболистки проиграли челябинскому «Динамо-Метар» (2:3).
При этом ранее сообщалось о финансовых проблемах и челябинского клуба. Так, утверждалось, что долги «Динамо-Метар» превысили 40 млн рублей, а ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре Челябинской области.
Прокуратура проверит волейбольный клуб «Динамо-Метар» из-за невыплаты зарплат
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