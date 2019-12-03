Международная федерация уже дисквалифицировала российского каноиста

Международная федерация каноэ (ICF) уже дисквалифицировала российского спортсмена, в отношении которого было открыто допинговое дело после проверки базы данных московской лаборатории.

В отчёте комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) говорится о том, что после проверки первой части данных были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста.

«Мы уже получили информацию от ВАДА о бывшем российском спортсмене, но он уже дисквалифицирован нами на четыре года», — сообщили ТАСС в ICF.

Имя российского спортсмена не раскрывается. В 2018 году на четыре года был дисквалифицирован пятикратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года Алексей Коровашков.

В Минспорте отреагировали на новую информацию о махинациях с данными лаборатории