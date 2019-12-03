Фигурист Гуменник: это девочки себя ограничивают, а пацаны едят, что хотят

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал об особенностях четверных прыжков. Также спортсмен отметил, что не ограничивает себя в еде.
«Мне нравится совершенствоваться, в особенности в прыжках. Самое приятное чувство — когда выучил новый прыжок и выезжаешь с него. Чтобы прыгнуть четверной нужно больше высоты, быстрее вращаться и вращаться всю продолжительность прыжка. В тройном прыжке можно полпрыжка крутится, а потом уже открываться, готовиться к выезду. На четверном, когда его учишь, нужно крутиться весь прыжок и после этого выезжать сложнее. К тому же, когда пытаешься больше усилий приложить на четверной, чтобы выше прыгнуть, сразу вылезают некоторые ошибки.
В моём представлении прыгает лучше всех в мире сейчас Нэйтан Чен. Очень нравится, как скользит Патрик Чан.
Не ограничиваю себя в еде. Думаю, это у девочек только. Пацаны всё едят что хотят. Конечно, не всё подряд, но полезную пищу. В количествах не ограничивают себя", — заявил Гуменник в интервью Первому каналу.
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