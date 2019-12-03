Борец Емелин: у меня было два варианта — либо пить воду, либо дисквалификация

Чемпион мира 2018 года в греко-римской борьбе Сергей Емелин рассказал о предвзятом отношении к российским спортсменам на международных играх.
«Если рассматривать происходящее в отношении России с точки зрения спортсмена, то всё это очень обидно. Возьмём, к примеру, лёгкую атлетику: люди всю жизнь готовятся, тренируются ради Олимпиады. А сейчас получается, что у них нет международных стартов: ни чемпионата Европы, ни мира.
Предвзятое отношение к представителям российского спорта на международных соревнованиях? У нас в борьбе тоже такое происходит, как и в любых других видах. Недавно прошли Всемирные военные игры. У нас в борьбе взвешивание утром. За день до процедуры, когда я сбрасывал лишний вес, чтобы попасть в категорию до 60 килограммов, ко мне пришёл допинг-контроль. Пришлось дополнительно пить воду, чтобы сходить в туалет, набрать минимум 90 граммов, и только после этого то, что я напил, необходимо было снова убрать, чтобы на взвешивании была моя категория.
Я вынужден был пойти на их условия. Когда пару килограммов убираешь, чтобы попасть в категорию, в организме просто-напросто не хватает воды, а они ещё пришли сразу после тренировки, когда я вспотел и остался без дополнительной влаги. Мне нечем было элементарно сходить в туалет. Так что передо мной стояло два варианта: либо напивать, либо дисквалификация. Жаловался ли я кому-либо? Нет, я даже не знаю кому и куда», — приводит слова Емелина News.ru.
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