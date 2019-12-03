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«Будем греться картинками». Ефимова опубликовала фото в бикини

«Будем греться картинками». Ефимова опубликовала фото в бикини
Другие / Водные виды спорта 0

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова с наступлением зимы решила порадовать поклонников ярким пляжным фото, на котором она позирует в бикини.

«Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями», — подписала снимок спортсменка.

Фото доступно на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Также Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат Европы на короткой воде, который пройдёт в Глазго с 4 по 8 декабря.

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