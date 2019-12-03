Игрок «Тюмени» Милованов стал рекордсменом сборной России по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу в товарищеском матче в гостях нанесла поражение команде Венгрии со счётом 3:2.

Как сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР), поединок стал историческим для форварда «Тюмени» Ивана Милованова, который провёл 86-й матч в футболке национальной команды. Для сборной России это рекордный показатель.

«Коллектив АМФР и сборных команд страны поздравляет Ивана с этим достижением и желает дальнейших спортивных успехов на благо российского мини-футбола!» — говорится в сообщении АМФР.

Ранее рекорд принадлежал Владиславу Шаяхметову, в активе которого 85 матчей.

Сегодня, 3 декабря, сборные Венгрии и России проведут ответную встречу. Поединок начнётся в 20:00 мск.