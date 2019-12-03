Шкарин: наше выступление на чемпионате мира можно оценить на «четвёрку»

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Парагвае.
«Думаю, выступление на чемпионате мира можно оценивать как хорошее. Матч за бронзовые медали со сборной Японии показал, что у нашей команды есть желание и характер. Несмотря на то что мы проиграли в полуфинале и были опустошены морально и физически, собрались и обыграли не самого простого соперника. Могли бы и лучший результат показать на чемпионате мира, но, думаю, на «четвёрку» наше выступление на чемпионате мира можно оценить.
Сейчас надо отдохнуть. Может быть, со сборной съездим в мини-футбол поиграем — есть такое в планах. Может быть, получится в регионы съездить. А потом будем набираться сил для следующего года», — сказал Шкарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.
Подопечные Михаила Лихачёва завоевали бронзовые медали на чемпионате мира, обыграв в матче за третье место команду Японии со счётом 5:4. Российскую сборную по прилёте в Москву встретили болельщики.
Видео доступно на «Чемпионате».
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