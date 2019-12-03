Лихачёв: бронзовые медали ЧМ — большая победа российского пляжного футбола

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира в Парагвае и поздравил болельщиков, которые встречали спортсменов в аэропорту, с бронзовыми медалями.
«Сборная России отлично выступила на чемпионате мира в Парагвае. Я очень рад за нашу команду. Мы были настоящей семьёй на протяжении последних трёх недель и, несмотря на тяжелейший сезон, сумели вытащить из себя максимум и добиться такого замечательного результата. Некоторые привходящие обстоятельства в полуфинале помешали нам оказаться в самом главном матче турнира, но тем не менее бронзовые медали — это большая победа, которая навсегда останется в копилке российского футбола. Я поздравляю наших болельщиков, всех тех, кто искренне за нас переживал. Я очень рад, что мы приехали из Южной Америки с медалями», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.
Видео доступно на «Чемпионате».
Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, обыграв в матче за третье место команду Японии со счётом 5:4.
- 3 декабря 2019
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