«Думаю пригласить в сборную». Вяльбе — про актрису, которая сыграет её в фильме

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об актрисе Ольге Лерман, которая сыграет её в фильме «Белый снег». В картине будет рассказано о ранних годах жизни и спортивных успехах Вяльбе.

«Выборы актрисы проходили при моём участии. Я видела нескольких кандидаток, кажется, шесть. Кто-то из них не подошёл, например, по возрасту. Ольга Лерман полностью нас устроила. Я посмотрела на её игру. Честно признаюсь, у меня были слёзы на глазах.

Для роли Ольга тренируется на лыжах, выполняет серьёзную силовую подготовку. Я вообще-то уже думаю взять её в команду! (смеётся). В ближайшие дни планируем встречу актрис фильма и лыжниц, которых они играют. Соберёмся, обсудим. Мне очень приятно, что создатели фильма постоянно советуются со мной и хотят, чтобы не было никаких ошибок. Выход фильма запланирован на 2021 год. Надеюсь, в дальнейшем буду принимать активное участие в съёмках. Съезжу вместе с группой в Магадан, на родину. Мне очень понравился режиссёр Николай Хомерики. Отлично работается с ним», — приводит слова Вяльбе «Спорт день за днём».