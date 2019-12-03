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Медведева посмотрела мультфильм с акулой в руках и гирляндой на голове

Медведева посмотрела мультфильм с акулой в руках и гирляндой на голове
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилось одним из секретов своего новогоднего настроения. В обнимку с плюшевой акулой, обмотав голову гирляндой, она решила посмотреть мультфильм.

«Смотрю «Корпорацию монстров», и появляется новогоднее настроение», — написала фигуристка.

Фото доступно на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 225,76 балла. Кроме того, Евгения была пятой на этапе в Канаде. Эти результаты не позволили ей отобраться в финал Гран-при.

Медведева, Алина Загитова и Алёна Косторная вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона-2019. Эта награда вручается фигуристам, внёсшим наибольший вклад в популяризацию этого спорта благодаря своим болельщикам, СМИ и спонсорам.

Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание MVP сезона в мире
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