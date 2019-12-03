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Усманов хочет вложить в развитие Международной федерации фехтования до $ 80 млн

Усманов хочет вложить в развитие Международной федерации фехтования до $ 80 млн
Другие / Прочие виды спорта 0

В 2020 году глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов нацелен вложить в развитие организации до $ 80 млн.

Как сообщает Inside the Games, бизнесмен планирует выделить такую сумму за три олимпийских цикла (начиная с 2008 года). В бюджетах на 2019 и 2020 годы указано, что пожертвование Усманова составило $ 5 млн.

Кроме того, в 2018 году россиянин вложил дополнительно $ 11,4 млн на мероприятия, которые были связаны с празднованием 105-летия FIE. Благодаря этому 2018 год FIE закончила с прибылью в размере $ 2,8 млн.

В 2020 году организация рассчитывает получить прибыль в размере $ 21,5 млн. $ 15,1 млн из этой суммы будет выручено от Олимпиады 2020 года в Токио.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года.

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