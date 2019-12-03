Мамиашвили остался доволен Кубком АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал победу сборной России над командой остального мира со счётом 11:1 в центральном событии международного турнира Гран-при Москвы — Кубка АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе.
«Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой – это новая площадка. И зрители, и участники остались в восторге от всего этого великолепия, которое было предоставлено в распоряжение борцов. Формат мероприятия обязателен к тиражированию. В турнире приняли участие лучшие борцы. Например, наш гигант Билял Махов, выдающийся атлет Роман Власов и многие другие.
В календаре московский турнир присутствует. Есть только одна проблема, которую будем решать – время проведения не совсем удачное. Была накладка по срокам с Кубком мира, который должен был пройти в Тегеране. Хотим перенести турнир на более удобное для всех время, скорее всего, на начало ноября, чтобы к нам могли приезжать лучшие борцы.
Какие перспективы по завоеванию оставшихся олимпийских лицензий? У нас есть, кому выполнить эту задачу номер один. На турнире в Москве вы видели ребят, которые будут выступать на квалификационных турнирах. Тот же Роман Власов, Александр Комаров в категории до 87 кг. Кстати, на Кубке АЛРОСА Комаров выиграл у двукратного чемпиона мира Метехана Башара, так что он на хорошем ходу. И я убеждён, что ребята со своей задачей справятся", — цитирует Мамиашвили официальный сайт Олимпийского комитета России.
- 3 декабря 2019
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