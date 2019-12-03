Самарин: когда начинал учить четверные, понимал, что без них в наше время никуда

Российский фигурист Александр Самарин отметил, что сейчас мужчинам обязательно нужно выполнять четверные прыжки. По словам спортсмена, он с нетерпением ждёт финала Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

«Когда начинал разучивать четверные, понимал, что без них никуда в наше время. Надо прыгать, причём не по одному и даже не по два «квада». И делать это стабильно, чтобы программа гармонично смотрелась. Да, это необходимость. А то, что девочки выдают такие прокаты, только подстёгивает. Аня Щербакова лутц освоила, который не все мужчины прыгают. А ведь у нас и сил больше. Значит, мы и прыгать должны больше, лучше. Не уступать им.

Не хочу говорить о своём максимуме. В произвольной программе на Гран-при в Москве я вообще прыгнул только четверной лутц в каскаде с тройным тулупом. Хотя планировал делать ещё флип и тулуп. Так что разговоры о моём лимите — разговоры ни о чём. Надо выходить и делать на старте то, что заявлено в контенте, и то, что получается на тренировках.

Рад, что получилось пробиться в шестёрку лучших фигуристов впервые во взрослой карьере. Хороший результат для первой половины сезона. Это будет новый опыт. Жду с нетерпением», — цитирует Самарина «Российская газета».