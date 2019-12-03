Карлсен и Вашье-Лаграв сыграли вничью в Финале Grand Chess Tour

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен и французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв завершили вторую партию в рамках Финала Grand Chess Tour, который проходит в Лондоне.
Белыми фигурами играл Вашье-Лаграв. Партия завершилась ничьей на 43-м ходу. Ранее шахматисты также не смогли выявить сильнейшего. В другом противостоянии армянский гроссмейстер Левон Аронян вновь разошелся миром с Дин Лижэнем (Китай). Счет в обоих матчах ничейный — 6-6.
Финал Grand Chess Tour в Лондоне проходит со 2 по 8 декабря по нокаут-системе. Каждый матч состоит из 2 классических, 2 быстрых и 4 блиц-партий. За победу в «классике» начисляется 6 очков, за ничью – 3, в быстрых – 4 и 2, в блице – 2 и 1.
При равенстве очков игрокам предстоит провести 2 партии с контролем времени 10 минут + 5 секунд на ход. Если и в этом случае не удастся выявить сильнейшего, победитель будет определён в армагеддоне.
- 3 декабря 2019
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