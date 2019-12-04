В РУСАДА отметили, что дорожную карту по восстановлению ВФЛА нужно доработать

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что дорожная карта по устранению нарушений антидопинговых правил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) должна быть доработана.

Ранее стало известно, что ВФЛА нужно представить Минспорту дорожную карту по решению вопросов выхода из допингового кризиса до 5 декабря. Решение об этом было принято на заседании комиссии ведомства по аккредитации.

«Дорожная карта должна быть доработана в соответствии с текущей ситуацией. Мы готовы помочь доработать карту и согласовать», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.