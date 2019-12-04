ВАДА опубликовало обновлённый стандарт для тестирования и расследований

Всемирное антидопинговое агентство пересмотрело международный стандарт для тестирования и расследований (ISTI). Информация опубликована на официальном сайте организации.
Изменения связаны с тем, что образец мочи спортсмена должен соответствовать удельному весу для анализа. Необходимый объём останется на уровне 90 мл. Если спортсмен сможет предоставить 150 мл или больше, минимальный удельный вес будет снижен с помощью рефрактометра до показателя 1,003 или выше. Ранее этот показатель составлял 1,005 или выше.
Если спортсмен предоставит образец объёмом более 90 мл, но меньше 150 мл, удельный вес 1,005 останется в силе. Спортсмены, которые предоставят образец с удельным весом ниже упомянутых значений, должны будут повторно сдавать анализы до тех пор, пока не достигнут нужных показателей удельного веса.
Поправки вступят в силу 1 марта 2020 года. Изменения будут применяться во время предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр.
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